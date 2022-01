Bologna-Napoli live dalle 18 30 | c' è Mertens | Zielinski subito titolare

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Vincere per restare attaccati al treno scudetto. Dopo la sconfitta di coppa con la Fiorentina, ilsfida ila domicilio e cerca punti preziosi per avvicinare l'Inter bloccata ieri...

... Sampdoria - Torino 1 - 2 , Salernitana - Lazio 0 - 3, Juventus - Udinese 2 - 0, Sassuolo - Verona 2 - 4, Venezia - Empoli 1 - 1, Roma - Cagliari 1 - 0, Atalanta - Inter 0 - 0,ore ...Sono state ufficializzate le formazioni di, posticipo della III giornata di serie A in programma alle 18.30 al Dall'Ara. Spalletti è senza Insigne, Koulibaly e Anguissa ma recupera Mario Rui a sinistra. In mezzo con Lobotka c'...Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato a DAZN prima della sfida col Napoli: “Scudetto? Ognuno di noi ha le preferenze. Ci sta che faccio il tifo per il Napoli, e’ una simpatia. Mi ...Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato nel prepartita di Bologna-Napoli ai microfoni di DAZN: "Mi fa piacere avere quasi sempre la mia rosa a disposizione. Dalla qualità di tutta la rosa si ...