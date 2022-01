Blue monday: strategie beauty per sopravvivere al lunedì più triste dell'anno (e non solo) (Di lunedì 17 gennaio 2022) Per alcuni può essere difficile riprendere i ritmi post vacanze. Se le giornate sembrano infinite e i weekend un miraggio ci si possono ritagliare dei momenti di benessere. Pelle, capelli e umore ringrazieranno. Au revoir, tristezza Leggi su vanityfair (Di lunedì 17 gennaio 2022) Per alcuni può essere difficile riprendere i ritmi post vacanze. Se le giornate sembrano infinite e i weekend un miraggio ci si possono ritagliare dei momenti di benessere. Pelle, capelli e umore ringrazier. Au revoir,zza

Advertising

ilpost : Casomai lo trovaste su qualche giornale, domattina: no, domani NON è il giorno più triste dell'anno - RaiNews : Il modo di dire 'I'm feeling blue' è nato negli Stati Uniti nel XIX secolo - AriannadaTodi : RT @karlyto23: Buongiorno e Buon Blue Monday @AriannadaTodi - barbaracaras5 : RT @karlyto23: Buongiorno e Buon Blue Monday @barbaracaras5 - commossoilweb : @lallerolalleroh Consolati Erika, non ti conosco, ma voglio comunicarti una buona notizia: il bluemonday non esiste… -