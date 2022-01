Autovettura finisce in una scarpata | disavventura per 3 ragazze

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCampoli Monte Taburno (Bn) – Brutta avventura per trea bordo di una Lancia Y nella notte scorsa in contrada Ciesco tra i comuni di Campoli Monte Taburno e Tocco Caudio. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, l’è uscita prima fuori strada per poi terminare la sua corsa in una, capovolgendosi. Nessuna grave conseguenza fisica per le tre occupanti del mezzo che sono state accompagnate in ospedale per degli accertamenti. Le tre donne erano uscite in maniera autonoma dall’abitacolo. Sul posto oltre al personale del 118 anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bonea per mettere in sicurezza l’. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

