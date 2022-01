Australian Open 2022, Giorgi: “Grande partita, ho avuto il Covid ma sto bene” (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Penso sia stata una Grande partita, il primo match dell’anno è sempre difficile. Fisicamente sto molto bene, ho saltato i tornei precedenti all’Australian Open per il Covid”. A dirlo è Camila Giorgi, la numero uno d’Italia parla così in conferenza stampa al termine della vittoria in due set contro la russa Potapova (6-4 6-0 il punteggio) nel match valevole per il primo turno degli Australian Open 2022. Al secondo turno l’azzurra se la vedrà con la ceca Martincova che ha sconfitto in due set la statunitense Davis. “La conosco ma penso al mio tennis poi il resto si vede. Avrò un altro giorno di allenamento per prepararmi”. Sull’extra campo Giorgi aggiunge: “Prossimamente farò qualcosa nella scrittura, ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Penso sia stata una, il primo match dell’anno è sempre difficile. Fisicamente sto molto, ho saltato i tornei precedenti all’per il”. A dirlo è Camila, la numero uno d’Italia parla così in conferenza stampa al termine della vittoria in due set contro la russa Potapova (6-4 6-0 il punteggio) nel match valevole per il primo turno degli. Al secondo turno l’azzurra se la vedrà con la ceca Martincova che ha sconfitto in due set la statunitense Davis. “La conosco ma penso al mio tennis poi il resto si vede. Avrò un altro giorno di allenamento per prepararmi”. Sull’extra campoaggiunge: “Prossimamente farò qualcosa nella scrittura, ...

