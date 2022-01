Attenzione, da oggi questi alimenti non si potranno più acquistare: quali sono (Di lunedì 17 gennaio 2022) Stretta da parte del Governo italiano in merito alla vendita di alcuni prodotti, ormai considerati fuorilegge in molte parti d’Europa: a partire da oggi non saranno più in commercio. Una scelta… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 17 gennaio 2022) Stretta da parte del Governo italiano in merito alla vendita di alcuni prodotti, ormai considerati fuorilegge in molte parti d’Europa: a partire danon saranno più in commercio. Una scelta… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

CottarelliCPI : Oggi si discute (vedi #Bassetti) se sia ancora giusto dare i numeri giornalieri del Covid. Per me informare non è m… - EnricoLetta : Quando penso a #DavidSassoli penso a una persona che meglio di altre incarna il #Pd. Intitolargli oggi il suo circo… - CeciliaGasbarro : @PerpetuumAle Oggi che si vuole gridare e richiamare l'attenzione con il sensazionalismo, questa precisazione dovre… - Blackskorpion4 : RT @GabrieleIuvina1: C'è l'ufficialità. Il #cyberattack del 14 gennaio contro l'Ucraina lo ha post in essere la Russia. Attenzione, oggi l… - BabboMau : RT @MolliMolli09: Ascoltiamo con attenzione le parole di Crisanti! …. Pronunciate prima che venissero prodotti i sieri magici… Alla luce d… -