Ancelotti: "I miei giocatori sono proprio brutti..." (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il tecnico del Real è il primo italiano a vincere la Supercoppa di Spagna, queste le sue parole dopo il successo sull'Athletic Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il tecnico del Real è il primo italiano a vincere la Supercoppa di Spagna, queste le sue parole dopo il successo sull'Athletic

Advertising

zazoomblog : Ancelotti: I miei giocatori sono proprio brutti... - #Ancelotti: #giocatori #proprio - eterocromia_ : Non voglio offendere i miei mutuals tifosi napoletani perché non sono ricompresi nel discorso che sto per fare, ma.… - napolista : #Ancelotti su Real-Barcellona: «Sarei preoccupato se i miei giocatori si sentissero favoriti» Sulla Supercoppa di… -