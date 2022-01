"Amici", è sfida a colpi di addominali: Anna Pettinelli batte Alessandra Celentano in una gara di plank (Di lunedì 17 gennaio 2022) Dopo la sfida andata in onda nella puntata di domenica tra Raimondo Todaro e Rudy Zerbi, che si sono sfidati a colpi di addominali, un altro esilarante duello ha conquistato il pubblico di 'Amici': ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 17 gennaio 2022) Dopo laandata in onda nella puntata di domenica tra Raimondo Todaro e Rudy Zerbi, che si sonoti adi, un altro esilarante duello ha conquistato il pubblico di '': ...

Advertising

ironstarvk : RT @heythereelena: Da quando in qua nella storia di Amici è mai stata fatta una sfida con eliminazione diretta tra alunni col banco prima d… - this_isme_22 : RT @heythereelena: Da quando in qua nella storia di Amici è mai stata fatta una sfida con eliminazione diretta tra alunni col banco prima d… - zazoomblog : Amici 2021 è guerra tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro: tutti i dettagli della sfida - #Amici #guerra… - ladramarmellate : RT @heythereelena: Da quando in qua nella storia di Amici è mai stata fatta una sfida con eliminazione diretta tra alunni col banco prima d… - saraismo : @giuliasenzanome sul fatto che cristiano fosse sottovalutato sin dall’inizio lo penso anch’io, però non mi capacito… -