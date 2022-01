Acireale | 22enne scomparsa da 10 anni | arrestato l’ex compagno della madre

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Un 60enne è statodai Carabinieri ad, in provincia di Catania. Come riporta Ansa, le accuse sono di omicidio e occultamento del cadavere di Agata, 22, figliasua ex convivente. Siamo ad, è il 4 giugno 2012, e Agata scompare in casa. Il corpo non sarà mai trovato, e il colpevole neanche. Arriviamo ai giorni nostri, quando la Procura di Catania decide di arrestare taleragazza. Nei confronti dell’uomo è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Catania su richiestaProcura distrettuale etnea, a quanto riporta Ansa., omicidio Agata: le indagini La faccenda ...