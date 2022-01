Venezia-Empoli 1-1: Nani uomo assist, Zanetti riprende Andreazzoli (Di domenica 16 gennaio 2022) Un punto a testa in Venezia-Empoli, sfida iniziata alle ore 15:00 in Serie A. La rete inziale di Zurkovski è stata pareggiata nel secondo tempo da Okereke, ben azionato dal nuovo acquisto Nani. I veneti muovono leggermente la classifica e sperano in una sconfitta del Cagliari per guadagnare un punticino sui diretti rivali per la retrocessione, mentre l’Empoli continua il suo buon campionato all’insegna della tranquillità. Ecco cosa è successo. Venezia-Empoli: ecco cosa è successo nel match del Penzo di Serie A Un primo tempo completamente dominato dagli ospiti di Aurelio Andreazzoli che, più volte, flirtano con il gol del vantaggio. Il colpo a segno arriva, meritatamente, a metà della prima frazione di gioco e porta la firma di Zurkowski: il polacco ex Fiorentina ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 gennaio 2022) Un punto a testa in, sfida iniziata alle ore 15:00 in Serie A. La rete inziale di Zurkovski è stata pareggiata nel secondo tempo da Okereke, ben azionato dal nuovo acquisto. I veneti muovono leggermente la classifica e sperano in una sconfitta del Cagliari per guadagnare un punticino sui diretti rivali per la retrocessione, mentre l’continua il suo buon campionato all’insegna della tranquillità. Ecco cosa è successo.: ecco cosa è successo nel match del Penzo di Serie A Un primo tempo completamente dominato dagli ospiti di Aurelioche, più volte, flirtano con il gol del vantaggio. Il colpo a segno arriva, meritatamente, a metà della prima frazione di gioco e porta la firma di Zurkowski: il polacco ex Fiorentina ...

