Vangelo del giorno | Giovanni 2 | 1-11 – Audio e commento Papa Francesco

... o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloriasuo nome. R.Dalsecondo Giovanni Gv 2,1 - 11 In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di ...... come il cibo o l'alloggio per chi è colpito dalle conseguenzeCovid, sono infatti concordi nel ... anche in un mondo che si definisce cristiano, il versetto che più sembra interessare nelè ...Basta davvero poco per rovinare la festa. La gioia, la serenità, la vita vengono incrinate e ben presto infrante. La nostra stessa vita è come una festa che ha bisogno di essere custodita e difesa da ...Don Ivan Leto* Nel vangelo di oggi (Gv 2,1-11) risalta l’idea di “epifania” (manifestazione). Con il celebre episodio delle nozze di Cana inizia la prima parte del quarto vangelo conosciuta come il “L ...