Vaccini | Verdoliva | “Massimo impegno per la campagna a Napoli”

(Di domenica 16 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– “Proseguiamo con decisione nel nostro, ancor più oggi che la richiesta di vaccinazione da parte degli utenti è nuovamente sostenuta. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di poter contribuire in modo significativo allavaccinale, e ancora oggi consentiamo a chiunque ne abbia diritto di accedere ai nostri hub senza alcuna prenotazione”. Così il direttore generale dell’ASL1 Centro, Ciro, annunciando novità e ampliamenti a partire da domani nella rete dei centri vaccinali. La Fagianeria di Capodimonte sarà aperta ogni giorno dalle 9 alle 20 per i vaccinandi dai 12 anni in poi; idem la Mostra d’Oltremare lunedì, martedì, giovedì e venerdì prossimi, mentre mercoledì, sabato e domenica (sempre dalle 9 alle 20) sono giorni riservati ...

nelle scuole, inaugurato il quinto hub a Napoli La campagna vaccinale per la fascia di età ... Grazie alla Regione Campania, alla Asl Napoli 1 Centro e al suo Direttore Ciro; grazie a ...La Campania, come già anticipato da, è fanalino di coda per quanto riguarda il vaccino ai ...attrezzando affinché alcune scuole diventino hub vaccinali proprio per incentivare itra ...Sono state oltre 41mila le somministrazioni di terze dosi del vaccino anti-Covid effettuate nella giornata di sabato in Campania. E’ quanto si apprende dai dati del report sul portale regionale dedica ...Continua la campagna vaccinale per la fascia di età 5-11 anni presso gli istituti comprensivi della Città di Napoli. Oggi, alla presenza del vicesindaco con ...