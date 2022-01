Tutti le credono vere ma le bugie storiche sono tante: eccone alcune (Di domenica 16 gennaio 2022) La storia è fatta di pregiudizi duri a morire, leggende e falsità. Le fake news, insomma, non sono soltanto un problema della contemporaneità. Falsi storici sopravvivono da centinaia o migliaia di anni. Nonostante la storia ufficiale provi ogni giorno a screditare queste errate convinzioni, il senso comune continua a credere a certe bugie. Quali? Fu Napoleone a rompere il naso della Sfinge? bugie storiche… – curiosauro.itbugie storiche dure a morire Partiamo da casi conclamati e conosciuti anche nei secoli scorsi. La donazione di Costantino, per esempio. Si pensa che il papato sia giustificato come Stato e come giurisdizione da una donazione fatta tramite editto dall’imperatore Costantino al vescovo di Roma. E per suffragare questa teoria, nel Medioevo fu redatto anche ... Leggi su curiosauro (Di domenica 16 gennaio 2022) La storia è fatta di pregiudizi duri a morire, leggende e falsità. Le fake news, insomma, nonsoltanto un problema della contemporaneità. Falsi storici sopravvivono da centinaia o migliaia di anni. Nonosla storia ufficiale provi ogni giorno a screditare queste errate convinzioni, il senso comune continua a credere a certe. Quali? Fu Napoleone a rompere il naso della Sfinge?… – curiosauro.itdure a morire Partiamo da casi conclamati e conosciuti anche nei secoli scorsi. La donazione di Costantino, per esempio. Si pensa che il papato sia giustificato come Stato e come giurisdizione da una donazione fatta tramite editto dall’imperatore Costantino al vescovo di Roma. E per suffragare questa teoria, nel Medioevo fu redatto anche ...

GiuseppeConteIT : David Sassoli è stato un giornalista, un politico di grande spessore umano prima che professionale. La sua morte è… - bertellemichele : Tutti che si sentono in diritto di dire la loro sparando stronzate apocalittiche. Questi pseudo VIP si credono geni… - lifdub : @ugosugoh @jopratix @Cartabellotta Certo si chiamerà TERRAPIATTISMO. Se invece ci saranno problemi con le materie p… - rrotas1_ : @ChanceGardiner Aspettiamo 10 anni poi contiamo quanti sono i morti. La gente ha troppe certezze e tutti credono di… - venis_77 : @aniello7779 @OfficialTozzi Non trovo che la consapevolezza sia un errore.. tanti cmq non ci credono, e pensare che… -