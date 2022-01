Texas, uomo armato in una sinagoga: liberato uno dei quattro ostaggi (Di domenica 16 gennaio 2022) Un uomo armato, pakistano, ha preso quattro persone in ostaggio, tra cui un rabbino, all'interno di una sinagoga della congregazione Beth Israel a Colleyville , in Texas. La polizia è intervenuta ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 16 gennaio 2022) Un, pakistano, ha presopersone ino, tra cui un rabbino, all'interno di unadella congregazione Beth Israel a Colleyville , in. La polizia è intervenuta ...

Advertising

LaStampa : Ostaggi in una sinagoga in Texas, all’interno c’è un uomo armato - rtl1025 : ?????? Un uomo con un accento britannico tiene in ostaggio un rabbino e la sua congregazione in una sinagoga in #Texas… - repubblica : Texas, uomo armato barricato con ostaggi in una sinagoga. Chiede rilascio della sorella, detenuta per terrorismo e… - Agenzia_Italia : Liberati in #Texas gli ostaggi della sinagoga, ucciso il sequestratore - Profilo3Marco : RT @Agenzia_Ansa: Il sequestratore della sinagoga in di Colleyville, in Texas, sarebbe il pachistano Muhammad Siddiqui. Lo riporta Abc cita… -