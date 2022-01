Super Green pass, chi non lo presenta non si imbarca. Il sindaco di Messina protesta: “Norma ingiusta, va rivista” (Di domenica 16 gennaio 2022) Senza Super Green pass – rilasciato solo a chi è vaccinato – non si può accedere alle imbarcazioni che che attraversano lo Stretto di Messina. E così chi ne è sprovvisto resta bloccato da una parte o dall’altra. Questa situazione ha provocato la reazione del sindaco Cateno De Luca che ha allestito una sorta di gazebo trasferendo di fatto il suo ufficio. “Sono qui per fare una protesta, non mi muoverò fino a quando non ci sarà una risposta da parte dello Stato che deve modificare questa Norma ingiusta perché non garantisce la continuità territoriale. Mi farò portare una tenda finché non arriverà il prefetto o qualcun altro ad dirmi quale intervento intendono attuare. Ho cercato di farmi sentire per le vie istituzionali ma non ho avuto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022) Senza– rilasciato solo a chi è vaccinato – non si può accedere allezioni che che attraversano lo Stretto di. E così chi ne è sprovvisto resta bloccato da una parte o dall’altra. Questa situazione ha provocato la reazione delCateno De Luca che ha allestito una sorta di gazebo trasferendo di fatto il suo ufficio. “Sono qui per fare una, non mi muoverò fino a quando non ci sarà una risposta da parte dello Stato che deve modificare questaperché non garantisce la continuità territoriale. Mi farò portare una tenda finché non arriverà il prefetto o qualcun altro ad dirmi quale intervento intendono attuare. Ho cercato di farmi sentire per le vie istituzionali ma non ho avuto ...

