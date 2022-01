Sci | Federica Brignone trionfa nel SuperG di Zauchensee

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 16 gennaio 2022)ha vinto iligante femminile di. L’azzurra è arrivata prima con il tempo di 1.10.84, davanti alla svizzera Corinne Suter (+0.04) e all’austriaca Ariane Raedler (+0.17). Quarto posto per l’altra azzurra Marta Bassino a (+0.43), mentre all’ottavo posto si è piazzata Elena Curtoni. Solo 19esima Sofia Goggia, caduta senza conseguenze ieri durante la discesa libera. La carabiniera valdostana è tornata alla vittoria a quasi un mese dall’ultima volta a St.Moritz. Bassino nonostante non abbia disputato né prove né discesa, è riuscita ad ottenere il suo miglior risultato stagionale nella disciplina in Coppa del mondo, terminando a 43 centesimi da, davanti alla francese Tessa Worley. “Sono felicissima. In carriera ho vinto tanto, ma è sempre un’emozione diversa. ...