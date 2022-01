Respinta al pronto soccorso di Sassari | 25enne abortisce | in arrivo gli ispettori del ministero

Advertising

commenta Sarà un'ispezione del ministero della Salute a cercare di chiarire tutti i particolari della vicenda che ha coinvolto una 25enne, alla quinta settimana di gravidanza,alsoccorso della Clinica ostetrica dell'Aou di Sassari perché priva dell'esito di un tampone anti - Covid e per carenza di test anche in reparto. La donna era vaccinata e in ...commenta Sarà un'ispezione del ministero della Salute a cercare di chiarire tutti i particolari della vicenda che ha coinvolto una 25enne, alla quinta settimana di gravidanza,alsoccorso della Clinica ostetrica dell'Aou di Sassari perché priva dell'esito di un tampone anti - Covid e per carenza di test anche in reparto. La donna era vaccinata e in ...CAGLIARI (ITALPRESS) - Il Cagliari si prende 3 punti fondamentali in ottica salvezza battendo per 2-1 in rimonta il Bologna alla Unipol Domus, grazie a un gol in pieno recupero. Secondo successo conse ...La donna, alla quinta settimana di gravidanza, era priva dell'esito di un tampone molecolare. Da chiarire anche perché i test non ci fossero in ospedale ...