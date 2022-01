Quirinale, Fico sull’elezione del presidente della Repubblica: “Si vota a oltranza, spero non oltre il 3 febbraio” (Di domenica 16 gennaio 2022) Il presidente della Camera Roberto Fico spiega le procedure e le prospettive dell’incombente elezione del presidente della Repubblica. A poco più di una settimana dal voto si entra nel vivo della corsa per il Quirinale, che quest’anno si svolgerà in maniera atipica a causa del Covid-19. Proprio per la presenza della pandemia, il presidente della Camera ha messo in campo particolari accortezze, come una votazione al giorno ma tutti i giorni, compresi i week end, per arrivare al più presto alla nomina del successore di Sergio Mattarella. Tempi che rischiano di allungarsi, ma secondo Fico non si dovrebbe arrivare oltre il 3 febbraio. ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 16 gennaio 2022) IlCamera Robertospiega le procedure e le prospettive dell’incombente elezione del. A poco più di una settimana dal voto si entra nel vivocorsa per il, che quest’anno si svolgerà in maniera atipica a causa del Covid-19. Proprio per la presenzapandemia, ilCamera ha messo in campo particolari accortezze, come unazione al giorno ma tutti i giorni, compresi i week end, per arrivare al più presto alla nomina del successore di Sergio Mattarella. Tempi che rischiano di allungarsi, ma secondonon si dovrebbe arrivareil 3. ...

