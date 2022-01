Notizia su Insigne | è successo oggi a Castel Volturno

(Di domenica 16 gennaio 2022) Il Napoli ha svolto la seduta mattutina di allenamento all’SSC Napoli Konami Training Center diin vista della sfida di Serie A contro il Bologna in programma per domani. Di seguito il report del club: “Lavoro sul campo 1 per la squadra. Dopo una prima fase di torello il gruppo ha svolto esercitazione su palle inattive, lavoro tattico e partita a campo ridotto”. “ha svolto terapie e lavoro personalizzato in campo. Ospina ha fatto terapie e personalizzato in palestra”.

... sicuramente una buonavista le carenze in organico dell'ultimo periodo. Basti pensare che le assenze di cinque calciatori importanti come:, Ospina, Anguissa, Koulibaly e Ounas ...Una buonain casa Napoli e ce n'è bisogno per Spalletti in questo periodo dopo il pesantissimo ko ... Con l'assenza contemporanea die Zielinski gli azzurri avevano perso molto in ...Gli azzurri preparano il match contro il Bologna in programma domani alle ore 18.30 per la 22esima giornata di Serie A.A fine stagione Lorenzo Insigne saluterà il Napoli, che si ritroverà poi costretto a rimpiazzare il suo esterno offensivo. E per farlo il nome più caldo, ...