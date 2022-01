Mattinata: bambina di un anno morta nella culla Ieri la disgrazia, il cordoglio del sindaco a nome del paese (Di domenica 16 gennaio 2022) Il sindaco stamattina ha comunicato nel social network l’accaduto ed ha espresso il cordoglio a nome della comunità. Ieri il decesso della bambina, nella culla. Messa a dormire non si è più risvegliata. Da dettagliare le cause della morte che ha sconvolto i genitori e, come detto, l’intero paese di Mattinata. L'articolo Mattinata: bambina di un anno morta nella culla <small class="subtitle">Ieri la disgrazia, il cordoglio del sindaco a nome del paese</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 16 gennaio 2022) Ilstamattina ha comunicato nel social network l’accaduto ed ha espresso ildella comunità.il decesso della. Messa a dormire non si è più risvegliata. Da dettagliare le cause della morte che ha sconvolto i genitori e, come detto, l’interodi. L'articolodi un la, ildeldel proviene da Noi Notizie..

