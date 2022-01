LIVE Sci alpino, Slalom Wengen 2022 in DIRETTA: inizia la gara, Noel favorito (Di domenica 16 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI ZAUCHENSEE DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA DELLO Slalom DI Wengen 10.10 L’ultima vittoria azzurra in Slalom a Wengen risale al 2006, quando Giorgio Rocca fece il bis del successo ottenuto nel 2003. 10.09 Stefano Gross fu anche secondo nel 2015. 10.08 Gli ultimi podi dell’Italia a Wengen in Slalom risalgono al 2016: quell’anno Giuliano Razzoli giunse secondo, Stefano Gross terzo. 10.00 La prima manche è stata tracciata dall’italiano Simone Del Dio, che allena la Nazionale francese. La seconda toccherà invece a Johnny Davidson, tecnico della Norvegia. 9.58 A Wengen Alex Vinatzer è sempre uscito: sia nel 2019 sia nel ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG FEMMINILE DI ZAUCHENSEE DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA DELLODI10.10 L’ultima vittoria azzurra inrisale al 2006, quando Giorgio Rocca fece il bis del successo ottenuto nel 2003. 10.09 Stefano Gross fu anche secondo nel 2015. 10.08 Gli ultimi podi dell’Italia ainrisalgono al 2016: quell’anno Giuliano Razzoli giunse secondo, Stefano Gross terzo. 10.00 La prima manche è stata tracciata dall’italiano Simone Del Dio, che allena la Nazionale francese. La seconda toccherà invece a Johnny Davidson, tecnico della Norvegia. 9.58 AAlex Vinatzer è sempre uscito: sia nel 2019 sia nel ...

