Incidente A2 oggi: volo di 60 metri per autocarro, 2 morti e traffico deviato (Di domenica 16 gennaio 2022) Sono due le vittime dell'Incidente stradale che, nella notte tra sabato 15 gennaio e domenica 16, ha avuto luogo sull'A2 Autostrada del Mediterraneo. Attorno all'1 di notte un autocarro ha sfondato il guardrail che separava la carreggiata dal vuoto, finendo per fare un volo di sessanta metri che non ha lasciato scampo ai passeggeri. Incidente A2 all'altezza di Altilia in provincia di Cosenza Il fatto si è verificato sull'ex A3, la Salerno-Reggio Calabria, all'altezza del comune di Altilia (provincia di Cosenza), attorno all'1 di notte. Il mezzo pesante, secondo le ricostruzioni, dopo essere uscito di strada dopo la caduta si è praticamente distrutto e in seguito anche incendiato. Non c'è stato nulla da fare per gli occupanti del veicolo. Particolarmente difficile anche l'azione di recupero delle ...

