Gianmaria Antinolfi e Manuel Bortuzzo confermano il loro ritiro | ecco quando lasceranno la Casa

Leggi su biccy

(Di domenica 16 gennaio 2022), nonostante a dicembre hanno accettato il prolungamento del Grande Fratello Vip, loanzitempo non concorrendo per la vittoria finale. Entrambi lo abbandoneranno per motivi di lavoro e lo faranno nelle prossime puntate in onda di lunedì. Il nuotatore lascerà lanella puntata di lunedì 17 gennaio e lo farà – come già sappiamo – per tornare ad allenarsi. Avendo perso molta massa muscolare in questi mesi ora ha bisogno di recuperare la forma fisica in previsione delle prossime paralimpiadi che si terranno a Parigi. L’imprenditore, invece, abbandonerà lalunedì 24 gennaio per motivi lavorativi. Gabriele Parpiglia aChi lo aveva anticipato: “se non lascia laperderà il suo ...