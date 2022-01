Djokovic espulso dall’Australia | i giudici | “Potrebbe innescare un sentimento no vax”

(Di domenica 16 gennaio 2022) Novakverso l’espulsione. I tredella corte federale, chiamati a giudicare il caso del tennista, si sono espressi a favore della decisione con cui il governo ha cancellato il visto del 34enne serbo. Iche hanno presieduto l’udienza – James Allsop, Anthony Besanko e David O’Callaghan – si sono espressi all’unanimità. Il visto diè stato formalmente cancellato ieri dal ministro dell’Immigrazione, Aex Hawke. Il 34enne di Belgrado, no vax e sbarcato nel Paese con un’esenzione da vaccino Covid, ha trascorso la notte al Park Hotel, la struttura per immigrati irregolari in cui era stato confinato dopo l’arrivo a Melbourne, quando il suo visto era stato giudicato irregolare nei controlli all’aeroporto. In attesa dell’epilogo della vicenda, l’Australian Open ...

... ndr) di revocare il mio visto, per cui non potrò rimanere in Australia e giocare l'Australian Open - ha dichiaratoin una nota - Rispetto la sentenza della Corte e collaborerò con le ...... 'Il ministro non ha considerato uno scenario alternativo: sesarà, una scelta che comprometterà la sua carriera, è abbastanza scontato che sarà questa decisione a poter generare ...Novak Djokovic, numero 1 del tennis mondiale, si prepara a lasciare l’Australia. Il 34enne serbo verrà espulso per visto irregolare. L’ultimo ricorso in tribunale non è stato accolto. “Ora mi prenderò ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Già da qualche giorno era circolata la decisine del ministro dell’immigrazione australiano di annullare nuovamente il visto a ...