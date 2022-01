Covid | Locatelli | «La curva dell’epidemia rallenta Straordinari i dati delle terze dosi»

(Di domenica 16 gennaio 2022) Il coordinatore del Cts: «Non rinunciare a teatri e cultura. Le mascherine Ffp2 in questa fase sono preferibili a quelle chirurgiche. La mia vita? Non è cambiata, la popolarità per me è marginale»

Scivoliamo verso un'epidemia non controllabile? Non condivide il pessimismo Franco, ... Il rischio da scongiurare è di danneggiare i pazienti con patologie differenti dalriducendo il ...Gli altri dirigenti della Juventus non c'erano (Andrea Agnelli a casa con il) o non c'entrano ... al posto dell'ammonito Arthur, è entrato un sempre più sbiadito. Tutto questo ha ...Intervista a Franco Locatelli Cts : La curva dei contagi anche con Omicron sta rallentando. Le mascherine Ffp2 in questa fase sono preferibili a quelle chirurgiche. La mia vita? Non è cambiata, la pop ...“Vi sono evidenze di chiara decelerazione della curva epidemica, in linea con quanto osservato in altri Paesi. Nel Regno Unito si sta assistendo alla riduzione dei ricoveri”. Franco Locatelli, coordin ...