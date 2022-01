Cassazione: lo sciacquone di notte viola il diritto al riposo: vicini risarciti con 500 euro all’anno a partire dal 2003 (Di domenica 16 gennaio 2022) Lo scarico di notte può violare il diritto al riposo ai vicini che devono essere risarciti. È questa la sentenza della Cassazione, riportata dall’edizione genovese di Repubblica, che pone fine a una causa che vede coinvolti quattro fratelli, condannati a un risarcimento di 500 euro all’anno a partire dal 2003 a una coppia. Così la sesta sezione Civile, presieduta dal giudice Antonello Cosentino, ha respinto il ricorso presentato dai proprietari di un appartamento in una località del Golfo dei Poeti, in provincia di La Spezia. I fratelli erano in causa con i vicini che dall’altra parte della parete con lo sciacquone hanno la camera da letto. I quattro nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022) Lo scarico dipuòre ilalaiche devono essere. È questa la sentenza della, riportata dall’edizione genovese di Repubblica, che pone fine a una causa che vede coinvolti quattro fratelli, condannati a un risarcimento di 500dala una coppia. Così la sesta sezione Civile, presieduta dal giudice Antonello Cosentino, ha respinto il ricorso presentato dai proprietari di un appartamento in una località del Golfo dei Poeti, in provincia di La Spezia. I fratelli erano in causa con iche dall’altra parte della parete con lohanno la camera da letto. I quattro nel ...

