Calciomercato Milan, obiettivo difensore: in tre sulla lista dei rossoneri (Di domenica 16 gennaio 2022) Calciomercato Milan: i rossoneri sono sempre alla ricerca di un difensore. La lista dei preferiti è fatta di tre nomi In casa Milan, prosegue la ricerca del difensore. In questo momento, la lista dei papabili sembra essersi accorciata. Dopo una fase iniziale di esplorazione, infatti, il club rossonero sembra essersi concentrato su pochi nomi. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i profili più caldi, in questo momento, sarebbero quelli di Eric Bailly del Manchester United, Abdou Diallo del Paris Saint–Germain e Nicolò Casale del Verona. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 gennaio 2022): isono sempre alla ricerca di un. Ladei preferiti è fatta di tre nomi In casa, prosegue la ricerca del. In questo momento, ladei papabili sembra essersi accorciata. Dopo una fase iniziale di esplorazione, infatti, il club rossonero sembra essersi concentrato su pochi nomi. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i profili più caldi, in questo momento, sarebbero quelli di Eric Bailly del Manchester United, Abdou Diallo del Paris Saint–Germain e Nicolò Casale del Verona. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

pisto_gol : Tra i 20 club UEFA che hanno speso di più sul calciomercato ci sono 3 italiane-Juventus Milan e Roma-10 inglesi, 3… - cmdotcom : #Milan, ora il grande colpo in difesa: contatti per #Bremer e #Botman - cmdotcom : Dal Belgio: #Milan , sondaggio per Theate - CalcioOggi : Milan, il borsino difensore a 15 giorni dalla fine del calciomercato - Milan News - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan – @ericbailly24, segnali di apertura per il prestito - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Bailly htt… -