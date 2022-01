Calciomercato Milan – La Sampdoria ha chiesto informazioni per Castillejo (Di domenica 16 gennaio 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Sampdoria avrebbe chiesto informazioni al Milan per Samu Castillejo Leggi su pianetamilan (Di domenica 16 gennaio 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, laavrebbealper Samu

Advertising

pisto_gol : Tra i 20 club UEFA che hanno speso di più sul calciomercato ci sono 3 italiane-Juventus Milan e Roma-10 inglesi, 3… - Gazzetta_it : Alvarez, non solo Milan e Inter: sul talento argentino piomba anche il Napoli #calciomercato - cmdotcom : #Milan, tutto sul colpo in difesa: due big e le alternative low cost, c'è un preferito [@TramacEma]… - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - La #Sampdoria ha chiesto informazioni per #Castillejo #ACMilan #Milan #SempreMilan - sportli26181512 : Convocati Spezia: le scelte di Motta per il Milan, ok Agudelo e Nzola: Domani alle 18:30 lo Spezia è atteso a San S… -