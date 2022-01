Atalanta-Inter, il Napoli si intromette: “Complimenti!” (Di lunedì 17 gennaio 2022) È appena terminato il posticipo domenicale tra Atalanta e Inter, terminato a reti inviolate. Nonostante lo 0-0, è stata una partita caratterizzata da una forte intensità e da tantissime palle gol, dove Handanovic e Musso sono stati impeccabili. Handanovic Inter Atalanta Il Napoli, a sorpresa e a fine gara, ha voluto congraturlarsi con un tweet per la partita giocata con le due squadre. “Il Calcio Napoli si complimenta con Atalanta e Inter per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare“. Francesco Scanu Leggi su rompipallone (Di lunedì 17 gennaio 2022) È appena terminato il posticipo domenicale tra, terminato a reti inviolate. Nonostante lo 0-0, è stata una partita caratterizzata da una forte intensità e da tantissime palle gol, dove Handanovic e Musso sono stati impeccabili. HandanovicIl, a sorpresa e a fine gara, ha voluto congraturlarsi con un tweet per la partita giocata con le due squadre. “Il Calciosi complimenta conper aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare“. Francesco Scanu

