Atalanta-Inter | Farris | “Avute occasioni per portare a casa i 3 punti”

Massimiliano Farris nel post partita di Atalanta-Inter, match della ventiduesima giornata della Serie A 21/22 Il vice allenatore dell'Inter Massimiliano Farris, al termine del match pareggiato per 0 a 0 contro l'Atalanta, e valevole per la terza giornata del girone di ritorno della Serie A, ha raccontato le sue impressioni sul match del 'Gewiss Stadium' di Bergamo ai microfoni di DAZN. Inzaghi non ha parlato per mancanza di voce. "Porto i saluti di Simone, non aveva recuperato dal match di mercoledì e mi ha chiesto questa cortesia di venire ai microfoni". Avete provato a sfiancare l'Atalanta continuando a giocare. Loro si sono messi a quattro in difesa, rispetto della vostra forza. Gli attaccanti nel primo tempo hanno tenuto ...

