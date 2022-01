Pnrr, Palermo e Termini: giustizia, graduatorie per funzionari (Di sabato 15 gennaio 2022) Nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza ( Pnrr ) sono state pubblicate le graduatorie di merito del concorso per 8.171 addetti all’Ufficio per il processo. Di questi, 90 sono destinati alla Corte d’Appello di Palermo, 175 al Tribunale di Palermo e 90 a quello di Termini Imerese, per un totale di 300 unità a tempo determinato fra città il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di sabato 15 gennaio 2022) Nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza () sono state pubblicate ledi merito del concorso per 8.171 addetti all’Ufficio per il processo. Di questi, 90 sono destinati alla Corte d’Appello di, 175 al Tribunale die 90 a quello diImerese, per un totale di 300 unità a tempo determinato fra città il Mattino di Sicilia.

