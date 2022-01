Paris Saint Germain-Brest 2-0, Mbappé torna al gol. Pochettino vola capolista a +11 (Di domenica 16 gennaio 2022) Mbappé e Kehrer fanno volare il Paris Saint Germain in Ligue 1. Battuto il Brest 2-0, la Ligue 1 è sempre più nelle mani di Pochettino Leggi su mediagol (Di domenica 16 gennaio 2022)e Kehrer fannore ilin Ligue 1. Battuto il2-0, la Ligue 1 è sempre più nelle mani di

Ultime Notizie dalla rete : Paris Saint Ligue 1, PSG - Brest 2 - 0: diretta live e risultato in tempo reale ... alle ore 21, allo Stadio Parco dei Principi di Parigi, andrà in scena Paris Saint Germain - Brest , gara valida per la ventunesima giornata di Ligue 1 2021/2022 . I padroni di casa vengono dal ...

Marsiglia - Lille, Ligue 1: diretta tv, streaming e pronostici MARSIGLIA - LILLE - domenica ore 20:45 Sebbene non abbia sempre brillato negli ultimi mesi, il Paris Saint Germain è saldamente in testa alla classifica della Ligue 1 e ha ormai grandissime ...

Paris Saint Germain, prove di rinnovo per Mbappe Calciomercato.com Gianluigi Donnarumma, parata della stagione: il Psg vince Gianluigi Donnarumma protagonista con alcuni grandi interventi, i parigini battono il Brest. Il Paris Saint Germain ha battuto il Brest per 2-0 in una partita giocata al Parco dei Principi e valida p ...

Paris Saint Germain-Brest 2-0, Mbappé torna al gol. Pochettino vola capolista a +11 Mbappé e Kehrer fanno volare il Paris Saint Germain in Ligue 1. Battuto il Brest 2-0, la Ligue 1 è sempre più nelle mani di Pochettino ...

