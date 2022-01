Palermo, raid vandalico contro il centro fondato da don Puglisi: “Ma non ci faremo intimidire” (Di sabato 15 gennaio 2022) L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 15 gennaio 2022) L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

giusmo1 : Scala dei Turchi: identificati i due responsabili del raid vandalico. Sono stati denunciati - LiveSicilia : Palermo, sfondata la vetrina dell’ottica in via Maqueda: secondo raid - Palermer : RT @Regione_Sicilia: Raid al Centro Padre Nostro, @Musumeci_Staff: «Punto di riferimento e simbolo di legalità» - - marco_cevolani : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Nuovo furto a centro ottico di via Maqueda, il secondo in pochi mesi, indaga la polizia - - Lasiciliaweb : Spaccano la vetrata e assaltano negozio Palermo. Ennesimo raid nel centro storico -