Non solo un pasto caldo: per i rifugiati c'è un giudice a Coblenza (Di sabato 15 gennaio 2022) L'assistenza ai rifugiati politici non è solo una coperta e un pasto caldo, è anche giustizia e rigore contro chi li ha torturati, ha strappato la dignità delle vittime e ha ucciso decine di uomini e donne in nome dell'ordine costituito. A Coblenza, alla confluenza del Reno con la Mosella, giovedì il tribunale di primo grado ha condannato all'ergastolo il colonnello dei servizi segreti siriani Anwar Raslan per almeno ventisette omicidi, torture e violenze nella prigione di Al-Khatib a Damasco. Si è concluso così il processo avviato su denuncia di una delle sue vittime, rifugiata come il carnefice in Germania. Raslan è stato identificato grazie a numerose testimonianze, arrestato e processato sulla base della giurisdizione universale. I tribunali tedeschi hanno competenza a giudicare i crimini contro ...

