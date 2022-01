Nasser Al-Attiyah è raggiante | “Vittoria Dakar 2022? Gran lavoro…”

(Di sabato 15 gennaio 2022) Unadedicata alle Auto praticamente dominata dall’inizio fino alla fine. PerchéAl-ha compiuto il primo, vero, strappo nella tappa inaugurale di questa edizione. Il pilota di Toyota Gazoo Racing ha vinto con pieno merito la competizione alzando al cielo saudita il quarto alloro. La gioia per lui è tanta. Le parole diAl-Ecco le parole del vincitore delladedicata alla categoria Auto: “È stata unaincredibile per noi – ha dichiarato – abbiamo vinto l’ultima volta nel 2019 e siamo contenti del nuovo regolamento T1+. C’erano tre squadre forti in grado di vincere. Con Matthieu Baumel – suo co-pilota – e tutta la squadra, abbiamo fatto un ottimo lavoro per vincere. Eravamo ...

