Marco Melandri dice di aver preso il Covid intenzionalmente: “E non è stato nemmeno facile” (Di sabato 15 gennaio 2022) “Ho preso il virus perché ho cercato di prenderlo e, al contrario di molti vaccinati, per contagiarmi ho fatto una fatica tremenda”. Lo dice l’ex pilota della MotoGp Marco Melandri, 39 anni, che in un’intervista a mwmag.com rivela di aver cercato di ottenere il Green Pass senza ricorrere alla vaccinazione: “Ho fatto apposta per potere essere in regola almeno per qualche mese e non è stato nemmeno facile — ha spiegato il motociclista — Mi sono dovuto contagiare per necessità, dovendo lavorare e non considerando il vaccino un’alternativa valida”. Melandri ha poi puntualizzato sul suo stato di salute: “Sto bene, fin dall’inizio del tutto asintomatico. Sono già negativo da un po’ di tempo, ma chi non ha il green pass deve ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) “Hoil virus perché ho cercato di prenderlo e, al contrario di molti vaccinati, per contagiarmi ho fatto una fatica tremenda”. Lol’ex pilota della MotoGp, 39 anni, che in un’intervista a mwmag.com rivela dicercato di ottenere il Green Pass senza ricorrere alla vaccinazione: “Ho fatto apposta per potere essere in regola almeno per qualche mese e non è— ha spiegato il motociclista — Mi sono dovuto contagiare per necessità, dovendo lavorare e non considerando il vaccino un’alternativa valida”.ha poi puntualizzato sul suodi salute: “Sto bene, fin dall’inizio del tutto asintomatico. Sono già negativo da un po’ di tempo, ma chi non ha il green pass deve ...

