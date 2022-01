LIVE Italia-Isole Fær Øer pallamano 17-19, Qualificazioni Mondiali 2023 in DIRETTA: azzurri in difficoltà, serve una scossa (Di sabato 15 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 44? Scalare infinito, segna ancora Mikkelsen. 43? Missile di Mikkelsen, risponde Mengon. 19-17 per le Faroe. 42? L’Italia ricorre all’extra-player, con Marrochi che segna il 16-18. 42? Ha visto abbastanza Trillini, che chiama time-out. 40? Ci pensa Ebner a mettere una pezza, ma Jacobsen dall’altro lato salva tutto su Prantner. 39? Girella di Mikkelsen , Berg Hansen ancora a segno. Le Faroe allungano! 18-15. 38? Parisini non si fa pregare e dai sei metri segna il 15-16. 37? Tante difficoltà in attacco per l’Italia, mentre Krogh segna il 16-14. 36? Ennesima parata di Jakobsen, che ferma Bortoli. 35? Segna Poulsen, Faroe avanti 15-14. 34? C’è stato un contatto, Marco Mengon protesta e riceve un due minuti. 34? Parisini pareggia, Jakobsen nega il vantaggio per due ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA44? Scalare infinito, segna ancora Mikkelsen. 43? Missile di Mikkelsen, risponde Mengon. 19-17 per le Faroe. 42? L’ricorre all’extra-player, con Marrochi che segna il 16-18. 42? Ha visto abbastanza Trillini, che chiama time-out. 40? Ci pensa Ebner a mettere una pezza, ma Jacobsen dall’altro lato salva tutto su Prantner. 39? Girella di Mikkelsen , Berg Hansen ancora a segno. Le Faroe allungano! 18-15. 38? Parisini non si fa pregare e dai sei metri segna il 15-16. 37? Tantein attacco per l’, mentre Krogh segna il 16-14. 36? Ennesima parata di Jakobsen, che ferma Bortoli. 35? Segna Poulsen, Faroe avanti 15-14. 34? C’è stato un contatto, Marco Mengon protesta e riceve un due minuti. 34? Parisini pareggia, Jakobsen nega il vantaggio per due ...

