Empoli | De Laurentiis vuole anticipare la concorrenza per Parisi

(Di sabato 15 gennaio 2022) Il Napolibruciare laper arrivare adell’: Desi sta muovendo Il Napoli sta seguendo da vicino, terzino sinistro dell’. Il classe 2000 è visionato anche dalla Lazio. I toscani lo valutano circa 10 milioni di euro. La strategia di Deè chiara, bloccare il giocatore ora per prenderlo poi a giugno. La trattativa potrebbe avviarsi in queste settimane, l’interesse dei campani è forte. A riferirlo la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

napolista : Gazzetta: il #Napoli proverà ad anticipare la Lazio su #Parisi, nel mercato estivo Il terzino sinistro dell'Empoli…

Ma ora Dee Giuntoli sembrano aver scelto su chi puntare: per storia personale e ... classe 2000, è uno dei tanti gioiellini che si stanno mettendo in mostra nello spumeggiantedi ...... Napoli su Parisi Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport sull'interesse per Parisi dell': ' ... La società di Aurelio Dequindi spazza via i dubbi e cercherà di anticipare la ...Il Napoli sul calciomercato segue Fabiano Parisi esterno sinistro di difesa dell'Empoli: valutazione dieci milioni di euro.Il calciomercato del Napoli al momento è fermo all'acquisto di Tuanzebe, ma il club partenopeo ha messo nel radar un terzino dell'Empoli ...