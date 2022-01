Eleonora Giorgi sull’ex nuora (amatissima di Amici): “era molto immatura per…” (Di sabato 15 gennaio 2022) Eleonora Giorgi ha parlato a Barbara D’Urso dell’ex moglie di suo figlio Andrea Rizzoli. A quanto pare, l’attrice l’ha definita “molto immatura“. Scopriamo cosa ha detto davvero di Alice Bellagamba. Eleonora Giorgi e Alice Bellagamba-AltranotiziaEleonora Giorgi finalmente ha detto tutta la verità sulla sua ex nuora, e tempo fa ai microfoni di Domenica Live ha svelato cosa pensa di Alice Bellagamba. Scopriamo quali sono state le parole dell’attrice sulla ballerina di Amici di Maria De Filippi. Eleonora Giorgi contro la ex nuora Il figlio della celebre attrice Eleonora Giorgi, Andrea Rizzoli, ha conosciuto la ballerina ... Leggi su altranotizia (Di sabato 15 gennaio 2022)ha parlato a Barbara D’Urso dell’ex moglie di suo figlio Andrea Rizzoli. A quanto pare, l’attrice l’ha definita ““. Scopriamo cosa ha detto davvero di Alice Bellagamba.e Alice Bellagamba-Altranotiziafinalmente ha detto tutta la verità sulla sua ex, e tempo fa ai microfoni di Domenica Live ha svelato cosa pensa di Alice Bellagamba. Scopriamo quali sono state le parole dell’attrice sulla ballerina didi Maria De Filippi.contro la exIl figlio della celebre attrice, Andrea Rizzoli, ha conosciuto la ballerina ...

