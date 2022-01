Calciomercato Milan, il presidente del Lille svela il futuro di Botman! (Di sabato 15 gennaio 2022) Sven Botman, obiettivo numero uno per la difesa rossonera, rimarrà al Lille fino al termine della stagione. L’ha confermato Letang, il presidente del Lille: “Botman rimarrà qui fino alla fine della stagione. Non lascerà il club, è un giocatore chiave e ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi.” Sven Botman, Lille Come riportato da Fabrizio Romano il Lille ha rifiutato le offerte del Newcastle, l’olandese era uno degli obiettivi per migliorare la rosa a gennaio. Il Milan tuttavia non mollerà la presa ma ha intenzione di preparare il terreno per ingaggiarlo in estate. Simone Borghi Leggi su rompipallone (Di sabato 15 gennaio 2022) Sven Botman, obiettivo numero uno per la difesa rossonera, rimarrà alfino al termine della stagione. L’ha confermato Letang, ildel: “Botman rimarrà qui fino alla fine della stagione. Non lascerà il club, è un giocatore chiave e ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi.” Sven Botman,Come riportato da Fabrizio Romano ilha rifiutato le offerte del Newcastle, l’olandese era uno degli obiettivi per migliorare la rosa a gennaio. Iltuttavia non mollerà la presa ma ha intenzione di preparare il terreno per ingaggiarlo in estate. Simone Borghi

