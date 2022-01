Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 14 gennaio 2022 (Di sabato 15 gennaio 2022) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 14 gennaio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la puntata di The Voice Senior ha totalizzato in media 3902 spettatori (18.96% di share); su Canale5 la puntata del reality show Grande Fratello VIP ha avuto in media 3343 spettatori (20.76%). Il film I Mercenari 3 su Italia1 ha ottenuto 1314 spettatori (5.85%); su Rai2 l’episodio della serie tv The Good Doctor 1201 spettatori (4.87%) e quello della serie The Resident 805 (3.62%); la miniserie Il Complotto contro l’America su Rai3 ha conquistato 610 spettatori (2.70%). Su Rete4 il programma Quarto Grado ha interessato 1101 spettatori (6.01%) e su La7 ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 15 gennaio 2022)tv: idei programmi più visti di14, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la puntata di The Voice Senior ha totalizzato in media 3902 spettatori (18.96% di share); su Canale5 la puntata del reality show Grande Fratello VIP ha avuto in media 3343 spettatori (20.76%). Il film I Mercenari 3 su Italia1 ha ottenuto 1314 spettatori (5.85%); su Rai2 l’episodio della serie tv The Good Doctor 1201 spettatori (4.87%) e quello della serie The Resident 805 (3.62%); la miniserie Il Complotto contro l’America su Rai3 ha conquistato 610 spettatori (2.70%). Su Rete4 il programma Quarto Grado ha interessato 1101 spettatori (6.01%) e su La7 ...

