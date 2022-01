Andrea d’Inghilterra non è più Altezza Reale: questione di sopravvivenza per la Corona (Di sabato 15 gennaio 2022) La celeberrima foto che ritraeva il Principe Andrea d’Inghilterra mentre cingeva con una mano la vita di una bella ragazza bionda con una donna mora vestita di bianco sullo sfondo non è più materia di gossip e motivo di dibattito sui tabloid di tutto il mondo, da quando un tribunale di New York ha deciso che il terzogenito della regina Elisabetta dovrà affrontare una causa civile intentatagli da Virginia Giuffre, la donna che sostiene di essere stata da lui più volte abusata quando aveva 17 anni. Nella foto che ormai tutti conosciamo, il Duca di York abbracciava Virginia, allora minorenne, e sullo sfondo appariva Ghislaine Maxwell, la fidanzata e ormai acclarata complice del magnate americano Jeffrey Epstein, trovato impiccato nel 2019 in carcere dove era finito in seguito alle accuse di pedofilia, abusi sessuali e traffico di minorenni. La Giuffre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) La celeberrima foto che ritraeva il Principementre cingeva con una mano la vita di una bella ragazza bionda con una donna mora vestita di bianco sullo sfondo non è più materia di gossip e motivo di dibattito sui tabloid di tutto il mondo, da quando un tribunale di New York ha deciso che il terzogenito della regina Elisabetta dovrà affrontare una causa civile intentatagli da Virginia Giuffre, la donna che sostiene di essere stata da lui più volte abusata quando aveva 17 anni. Nella foto che ormai tutti conosciamo, il Duca di York abbracciava Virginia, allora minorenne, e sullo sfondo appariva Ghislaine Maxwell, la fidanzata e ormai acclarata complice del magnate americano Jeffrey Epstein, trovato impiccato nel 2019 in carcere dove era finito in seguito alle accuse di pedofilia, abusi sessuali e traffico di minorenni. La Giuffre ...

