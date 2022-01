Allegri | “Champions? Non siamo in grado di farlo”

(Di domenica 16 gennaio 2022) La Juventus vince ancora in campionato e accorcia la classifica. Contro l’Udinese termina 2-0 all’Allianz Stadium ma i bianconeri hanno spesso sofferto le sortite offensive dei friulani, rischiando in più occasioni il pareggio. Al termine del match, Massimilianoha analizzato la vittoria e la situazione in classifica ai microfoni di DAZN. Zona? “Bisogna migliorare ancora ed essere realist. Oggi in campo c’era una squadra molto giovane e di esperienza. Ad un certo punto vengono a mancare i punti cardine per gestire la partita. Nel primo tempostati più bravi ma poi l’assenza di esperienza nel secondo tempo ci ha fatto rischiare“. Juventus Udinesecritica i suoi: “Mi sono arrabbiato molto” Ai microfoni di Sky Sport, poi,ha criticato anche l’atteggiamento ...

Ma forse meritebbe una riflessone anche il fatto che ancora una volta la squadra dinon ha ...quattro posti come una maniglia per la quale aggrappare le speranze di una qualificazione6: l a Juve vince e va bene così, ma fatica fin troppo contro un'Udinese in queste ... Però almeno per una notte aggancia la zona. UDINESE Padelli 6: beccato dai pochi tifosi dello ...I bianconeri regolano, nonostante una partita non brillante, l'Udinese e proseguono la rincorsa alla Champions. Ma la Joya dopo il gol rivolge uno sguardo di sfida ai dirigenti in tribuna ...Tre punti fondamentali che rimettono la squadra di Allegri sui binari dell'inseguimento al quarto posto TORINO - Tanto faticosa quanto meritata e preziosa, la vittoria sull' Udinese rimette la Juventu ...