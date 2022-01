Troppo lavoro, medici con nervi a pezzi. Casi di Tso e scene di isteria: 'È allarme' (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il Covid? Per i medici è peggio del Vietnam. Hanno perso il sonno, la serenità e, qualcuno, anche la testa. La vita dei dottori, dopo due anni di pandemia, è diventata un inferno: sul telefonino ... Leggi su leggo (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il Covid? Per iè peggio del Vietnam. Hanno perso il sonno, la serenità e, qualcuno, anche la testa. La vita dei dottori, dopo due anni di pandemia, è diventata un inferno: sul telefonino ...

Advertising

fattoquotidiano : Lavoro di giovani e donne, Italia fanalino di coda Ue. Il commissario Schmit: “Troppo abbandono scolastico e salari… - BentivogliMarco : Il vice ministro #Morelli deve dimettersi. Abbiamo tollerato sin troppo il giochino incitazione/condanna della vi… - rosa_quinto : RT @enricushka: @saldi_di @QLexPipiens Sei stato anche troppo gentile a rispondere. Io lavoro in amministrativo e non sono stati in grado n… - enricushka : @saldi_di @QLexPipiens Sei stato anche troppo gentile a rispondere. Io lavoro in amministrativo e non sono stati in… - fuffologa : @RoGra68 @ElicrinaMacrina @SMaurizi Chi ha perso il lavoro prende la Naspi (e anche quella a mio parere in alcuni c… -