The Voice Senior: Clerici conduce la semifinale. Riparte la sfida tra D'Alessio, Clementino, Bertè e Berti (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il nuovo appuntamento con The Voice Senior guiderà il pubblico del programma nella delicatissima fase del Knock Out. Su Rai1 venerdì 14 gennaio 2022 va infatti in onda la semifinale del talent show condotto da Antonella Clerici che svelerà quali saranno i talenti over 60 a volare verso la puntata finale. I quattro coach Gigi D'Alessio, Clementino, Loredana Bertè e Orietta Berti sono pronti a schierare i 6 cantanti che sono rimasti nelle loro squadre per farli sfidare uno contro l'altro alla conquista dei 3 biglietti che spalancano le porte della finalissima del programma. Chi sarà in grado di approdare in finale? Lo scopriremo questa sera a partire dalle ore 21:30 ovviamente su Rai1.

