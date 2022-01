TgLa7d del 14 gennaio 2022

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : TgLa7d del

TGLA7

Il Cts decide su zone, ricoveri e asintomatici Colle: Cdx punta su Berlusconi. Domani direzione allargata Pd L'omaggio delle istituzioni italiane ed europee a Sassoli Djokovic, governo australiano ...Contagi oggi in lieve calo, ma 316 i decessi Scuola, rientro a macchia di leopardo in Sicilia Quirinale: 4 ore e mezza per ogni voto, in aula 200 persone Tutti in fila per l'ultimo saluto a David ...Scuola, regole per Dad e quarantena: l’allarme di Maddalena Gissi. Ma i sindacati sono sul piede di guerra. Per quanto riguarda i ragazzi che non hanno ricevuto il vaccino, l’idea sarebbe quella di un ...