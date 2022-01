Sono 186.253 i nuovi casi e 360 i decessi nelle ultime 24 ore. In aumento ricoveri e terapie intensive. Il tasso di positività è al 16,4% (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sono 186.253 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in leggero aumento rispetto ai 184.615 di ieri (leggi l’articolo) a fronte di 1.132.309 tamponi processati, quasi 50mila meno di ieri. Il tasso di positività, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, sale dal 15,6% al 16,4%. In aumento i decessi, 360 (ieri 316), il numero più alto finora di questa quarta ondata, ai livelli di metà aprile scorso. Le vittime dall’inizio dell’epidemia, riferisce ancora il bollettino, Sono 140.548. Tornano a salire anche le terapie intensive, dopo due giorni di lieve calo, 11 in più (ieri -1) con 136 ingressi odierni, arrivando a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 14 gennaio 2022)186.253 iCovid registrati in Italia24 ore, in leggerorispetto ai 184.615 di ieri (leggi l’articolo) a fronte di 1.132.309 tamponi processati, quasi 50mila meno di ieri. Ildi, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, sale dal 15,6% al 16,4%. In, 360 (ieri 316), il numero più alto finora di questa quarta ondata, ai livelli di metà aprile scorso. Le vittime dall’inizio dell’epidemia, riferisce ancora il bollettino,140.548. Tornano a salire anche le, dopo due giorni di lieve calo, 11 in più (ieri -1) con 136 ingressi odierni, arrivando a ...

