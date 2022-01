Serie B | rinviate tre partite del weekend

(Di venerdì 14 gennaio 2022) . Ecco qualinon si disputeranno La LegaB ha disposto il rinvio di tredela causa dei contagi Covid nei gruppi squadra. Non saranno quindi disputate Cittadella-Cosenza e Parma-Crotone, che erano in programma domani con inizio alle 14, e Vicenza-Alessandria, che si doveva giocare domenica alle 18.30. In un successivo momento saranno fissate le date dei recuperi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo La Lega di Serie B ha disposto il rinvio di tre partite del weekend a causa dei contagi Covid nei gruppi squadra. Non saranno disputate Cittadella-Cosenza, Parma-Crotone, in programma domani alle 14, e Vicenza-Alessandria. Il 21 gennaio verranno prese le decisioni sulle tre gare non disputate nello primo weekend del 2022 ovvero Atalanta - Torino, Salernitana - Venezia e Fiorentina - Udinese.