Sempre aperti a donare: 150mila pasti caldi in 150 comuni italiani da McDonald's. Aderisce anche Salerno (Di venerdì 14 gennaio 2022) La seconda edizione di Sempre aperti a donare arriva a Salerno e Potenza, dove McDonald's e Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald doneranno pasti caldi ad alcune strutture caritative del territorio che offrono accoglienza a persone e famiglie in difficoltà, convenzionate con Banco Alimentare Campania. I ristoranti McDonald's di Salerno via Roma, Salerno Mercatello (via Trento), di Battipaglia (SS 18 Tirrena Inferiore, traversa Carmine Turco) e di Potenza in viale del Basento, saranno coinvolti da vicino nel progetto: i team di lavoro dei ristoranti si occuperanno della preparazione dei pasti, ritirati e distribuiti da diverse associazioni di volontariato che insistono sul territorio di riferimento.

