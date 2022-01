Sanremo | Mollicone | la Rai caccia Santarelli | l’autrice del format per i sordi con 30 anni di esperienza

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 14 gennaio 2022) “Il servizio pubblico dovrebbe garantire un accesso senza preclusioni, con medesima qualità artistica, all’intera popolazione. Come indicato anche dal Contratto di Servizio nei principi generali. Desta preoccupazione l’allontanamento di Lauradalla direzione artistica diLive Lis (linguaggio dei segni) edizione su Raiplay. Che permette l’accessibilità anche a chi hatà del contest musicale”. La denuncia dell’epurazione e del rischio flop dell’edizione di quest’anno arriva da Federico, componente della Vigilanza Rai. Che sottolinea l’trentennale della. Lis,: la Rai allontana la“Massima esperta per l’accessibilità deitelevisivi. Contrattualizzata come ...