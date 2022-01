Advertising

anteprima24 : ** #Salernitana, risolto il rapporto con il direttore generale #Fabiani ** - sportli26181512 : Salernitana, UFFICIALE: due risoluzioni: Come si legge nel comunicato ufficiale del club, 'L’U.S. Salernitana 1919… -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana risolto

Commenta per primo Come si legge nel comunicato ufficiale del club, 'L'U. S.1919 comunica di averconsensualmente il rapporto con il sig. Angelo Fabiani e con il Sig. Alberto Bianchi . Ringraziandoli per il lavoro svolto in questi anni la Società augura ...Ma, sottolineano in molti, né la Asl Napoli 2 Nord né il Comune hannoil problema. In tanti ..., un altro positivo "L'U. S.1919 comunica che, a seguito dei tamponi ...Il direttore generale ed il club manager hanno risolto consensualmente i loro contratti con la società granata ...Tutta la giornata di calciomercato di giovedì 13 gennaio attraverso le notizie raccolte dalla squadra di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A e la Serie B, ma anche sui princip ...